Double confrontation Sénégal vs Afrique du Sud: Coach Aliou Cissé publie sa liste ce mercredi Pour la double confrontation entre le Sénégal et l'Afrique du Sud comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018, le sélectionneur national Aliou Cissé, publie sa liste ce mercredi.

"La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe que le sélectionneur national, M. Aliou CISSE, rencontrera la presse le mercredi 18 octobre 2017 à partir de 10 heures à la Salle de Conférence du siège de la FSF, pour la publication de la liste des joueurs retenus en perspective de la double confrontation Afrique du Sud vs Sénégal du 10.11.2017 à Polokwane et Sénégal vs Afrique du Sud du 14.11.2017", indique la FSF dans un communiqué.



Les "Lions" sont proches d'une qualification au Mondial 2018. Le Sénégal est actuellement premier de sa poule avec avec 8 points. Les "Lions" joueront le 10 novembre contre l'Afrique du Sud et le 14, pour le match retour, à Dakar.



