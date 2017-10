Double confrontation avec l’Afrique du sud : Macky met la "Pointe de Sangomar" à la disposition des "Lions"

Dans le cadre de sa double confrontation décisive face à l’Afrique du sud, l’équipe nationale de football voyagera à bord de la "Pointe de Sangomar". D’après « Sport221 » qui cite les sources proches de la fédération, ce choix de prendre l’ancien avion présidentiel est justifié par une raison valable. C’est de mettre les joueurs dans d’excellentes conditions de performance. Surtout que quatre jours seulement séparent les deux rencontres décisives que devraient disputer Baldé Diao et ses coéquipiers.



Des sources d’ajouter qu’avant le départ pour Polokwane, un regroupement de l’ensemble de l’équipe est prévu à Paris à partir du lundi 6 novembre. Et c’est de la capitale française que l’équipe et les membres de la délégation vont rallier l’Afrique du Sud à bord de la "Pointe de Sangomar". Aussitôt après la rencontre, c’est ce même avion de commandement qui acheminera la délégation sénégalaise vers Dakar pour la dernière journée des éliminatoires prévue le 14 novembre prochain. Toutes ces décisions ont été prises en concertation avec la Fédération sénégalaise de football, apprend-on. Pour rappel, le Sénégal est leader de son groupe avec 8 points, suivi du Burkina Faso et du Cap Vert 6 points et l’Afrique du Sud fermant la marche avec 4 points.