Doudou Wade : « Assane Diouf n’est que l’effet boomerang. On ne récolte que ce que l’on a semé»

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Août 2017 à 11:31

Doudou Wade s’est indigné qu’Assane Diouf s’en prenne au chef de l’Etat en ces termes, mais renseigne aussi que ce phénomène n’est que l’effet boomerang, car, grâce à des insultes notamment contre le Président Wade, certains insulteurs ont été récompensés.



« C’est inadmissible qu’on s’en prenne au chef de l’Etat en ces termes. Mais, si nous jetons un regard dans le rétroviseur, on trouvera que d’autres avant Penda Ba et Assane Diouf ont fait la même chose. Et ils ont été récompensés. Parmi eux Souleymane Jules Diop. Que n’a-t-il pas dit sur Abdoulaye Wade alors président de la République ? Voire sur Macky Sall ?



Il disait : ‘’Abdoulaye Wade est incompréhensible. Il prend quelqu’un qui ne mérite même pas d’être chef de service à Petrosen, qui ne peut pas être chef de section pour en faire un ministre de la République, jusqu’à en faire un Premier ministre. Comment dans notre pays, Macky Sall peut penser en une fraction de seconde, qu’il peut devenir président ?’’ », a longuement dénoncé Doudou Wade, dans un entretien accordé au journal Enquête.



« Et c’est à cause de ses insultes notamment contre le Président Wade, qu’il a été récompensé. A partir de ce moment, c’est devenu un challenge et ceux qui le font pourraient demain, espérer une récompense », a ajouté Doudou Wade.



Assane Diouf, l’insulteur public n° 1 comme le nomme la presse sénégalaise, arrive à Dakar ce mercredi prochain à 2 heures, en compagnie de 20 autres Sénégalais, frappés par la même mesure d’expulsion, à bord d’un vol charter et sous bonne escorte policière.



Massène Diop Leral.net

