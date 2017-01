Doudou Wade (Pds) :" Notre parti est vivant et est dans tous les combats"

" Notre parti est vivant et est dans tous les combats. et nous nous battons à notre rythme et en fontion de nos stratégies. Dire que le Pds ne pose pas d'actes en tant que parti d'opposition, ce n'est pas juste. Au dialogue national convoqué par le Président Macky Sall, le Pds a répondu présent et a posé les vrais problèmes du pays.



Parmi les intervenants, l'intervention de Oumar Sarr a été la plus déterminante et a indiqué clairement le combat que le parti mène contre le régime de Macky Sall. Nous avons parlé de la confiscation des libertés, de la mal gouvernance, du pétrole et du gaz, etc. Le Pds répond aussi présent dans les grands moments parlementaires.



L'Assemblée nationale étant le lieu d'expression du dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition, le Pds y a mené des combats épiques. Nous avons combattu la confiscation de nos droits dans l'affaire Modou Diagne fada et Aida Mbodj pour le retour de la présidence de notre groupe parlementaire au parti. Sur le message de fin d'année 2016 du Président Sall à la Nation, le Pds a été le parti le plus présent sur l'espace médiatique pour exprimer ses positions sur le bilan du régime en place.



Aujourd'hui,c'est vrai que l'éloignement de Wade et Karim de la scène politique pose problème, mais nous sommes en train de mener un combat d'explication à travers le pays pour préparer le retour de Karim Wade" renseigne le journal L'Obs.

