Doudou Wade : « Si vous retirez ce que Wade a donné à Macky Sall, il ne lui restera pas grand-chose »

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Août 2017

Doudou Wade ne semble pas gober la proximité de Macky Sall avec les Socialistes comme Abdou Diouf, Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse et ses relations éloignées avec Abdoulaye Wade. Pour lui, Macky sall a renié son passé alors qu’Abdoulaye Wade lui a tout donné.



« Le grand mal de Macky Sall, c’est de vouloir renier à son passé, son héritage. Or, si vous lui retirez ce que Abdoulaye Wade lui a donné, il ne lui restera pas grand-chose. Il n’est pas bon de renier à son héritage. Tous ceux qui l’ont fait l’ont regretté. Je comprends qu’il puisse ne pas s’entendre avec le président Wade. Je comprends qu’il s’entende avec le Président Diouf. Mais qu’il puisse avoir des relations aussi amicales, aussi fraternelles, aussi respectueuses avec Diouf et ne pas avoir de meilleures attitudes pour Wade qui lui a tout donné, j’ai du mal à le comprendre. », a longuement expliqué Doudou Wade dans une interview accordée au journal Enquête.



« Je n’ai pas de mot pour le qualifier. En tout cas, moi, je ne souhaite pas, je ne veux pas renier à mon héritage, à mon passé. Macky a renié à son héritage et s’est allié avec les socialistes. Bon ! Regardons ce que vont devenir ces rapports ! La vie parfois nous réserve plein de surprises. », a-t-il a ajouté.

Massène DIOP Leral.net

