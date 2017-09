Doudou Wade aux hommes politiques : « Ce qui s’est passé ces derniers jours doit… »

Le responsable libéral a assisté à la cérémonie de levée du corps de l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, Professeur Amadou Tidiane BA, ce vendredi. Une occasion que Doudou Wade n’a pas ratée pour lancer cet appel : « Ce qui s’est passé ces derniers jours, doit nous faire réfléchir. On aurait même pensé aujourd’hui que Dieu s’est tourné vers les hommes politiques et les hommes publics. Ce qui doit nous pousser à prendre du recul, à regarder les choses d’une autre manière et les aborder d’une manière plus juste ».



L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, Professeur Amadou Tidiane BA est décédé mercredi. Ministre dans les gouvernements de Senghor, Diouf, Wade et Macky, Djibo Leyti KA, lui, a été rappelé à Dieu, ce jeudi.



L’annonce de sa mort a plombé l’atmosphère de l’installation des députés de la 13e législature.



Pressafrik