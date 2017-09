Doudou Wade crie au maquillage : « Abdoulaye Daouda Diallo et Aly Ngouille Ndiaye, c’est 6 et 9 »

« Abdoulaye Daouda Diallo et Aly Ngouille Ndiaye, c’est 6 et 9 », a réagi sur la RFM, Doudou Wade, ancien président du groupe parlementaire Libéral, suite à la nomination de M. Aly Ngouille Ndiaye, comme de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, à la place de M. Abdoulaye Daouda Diallo.

Le PDS a récemment rappelé que "depuis plus de cinq années, l’opposition qui a récusé l’actuel ministre de l’intérieur, ne cesse d’exiger la nomination d’une personnalité neutre et de consensus au ministère en charge des élections." Et avec Aly Ngouille, on est pas encore sorti de l'auberge.