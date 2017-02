Douze ans de prison pour Edinho, le fils de Pelé Le fils de Pelé a été condamné à 12 ans de prison et 10 mois pour blanchiment d'argent.

Edson Cholbi do Nascimiento plus connu sous le nom de Edinho a été condamné ce vendredi par le tribunal brésilien à presque 13 ans de prison.



Le fils du légendaire Pelé passera bel et bien la prochaine décennie derrière les barreaux. Edinho attendait la décision des juges depuis déjà deux ans, le Tribunal de Justice de Sao Paulo a tranché. Si la peine maximum encourue par le joueur était de 33 ans, l'ancien gardien de but du FC Santos ne fera que 12 ans et 10 mois pour blanchiment d'argent.



De plus, le tribunal a ordonné que le fils de Pelé soit arrêté immédiatement et placé sous contrôle judiciaire jusqu'à son incarcération.



source: Goal

