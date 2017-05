Dr Abdoul Aziz Mbaye, Conseiller du président Macky Sall : «Quand il y a de l’indiscipline, il faut l’arrêter de manière irrévocable» Dr Abdoul Aziz Mbaye tire l’attention sur les dangers qui peuvent découler de la bataille «enfantine et infantile» que se livrent certains responsables de l’Alliance pour la République. Selon lui, il est temps d’y mettre un terme et de manière «irrévocable».

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Mai 2017 à 17:12 | | 0 commentaire(s)|

La guerre que se livrent les membres de l’Alliance pour la république est infantile et enfantine. C’est ce qu’a fait savoir Dr Abdoul Aziz Mbaye, le premier Directeur de cabinet du chef de l’Etat Macky Sall qui était l'invité du "Grand Jury de la Rfm". A l’en croire, ces échauffourées entre responsables découlent de deux facteurs.



En effet, Dr Mbaye par ailleurs Conseiller du chef de l’Etat, relève le caractère de ce qu’il considère comme de l’indiscipline par le fait que leur parti est un parti jeune, «qui est né dans un contexte de confrontation avec le Pds et la confrontation n’était pas de tout repos».



Quant au caractère enfantin, il est d’avis que cela vient de la posture de certains responsables. «Cette indiscipline est enfantine parce qu’il y a le comportement de certains qui ne sont pas digne de ce nom (…). C’est pourquoi les gens qui disent : "j’ai connu le Président avant vous, j’ai souffert avec le Président", cela n’a aucune importance. Ce qui est important à ses yeux, c’est de gagner les élections de 2017 et 2019".



Très en verve contre ces fauteurs de troubles, le conseiller du chef de l’Etat soutient que ce dernier[ «n’a pas besoin de gens qui, de par leur comportement sont dérangeants et à risque, ternissent son image de gouvernance, de son autorité et enfin de son bilan immatériel». ]i



Convoquant l’ex Président Abdoulaye Wade, l’ancien ministre de la Culture de faire savoir que malgré son bilan économique, il a été déchu par les Sénégalais car ces derniers tenaient beaucoup aux valeurs éthiques et morales.



Ce qui le pousse à dire que : «Quand il y a de l’indiscipline, il faut l’arrêter maintenant et de manière irrévocable».



pressafrik

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook