Dr Bakary Samb : « Aller dans le sens d’un apaisement et d’une décrispation du climat social et politique serait un des plus beaux hommages à Al Maktoum »

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mars 2017 à 15:02 | | 0 commentaire(s)|

Le professeur Bakary Samb de Timbutu Institute, a d’une part analysé que le Sénégal est déjà entré dans un engrenage de violence qu’il faut arrêter à quelques mois des élections législatives et que d’autre part, aller dans le sens d’un apaisement et d’une décrispation du climat politique et social dans la justice et l’égalité pour tous serait un des plus beaux hommages qu’on pourrait rendre à Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum.



« L’affaire Khalifa Sall est assez grave. Sur le plan politique et de l’analyse, on se dit qu’on est devant la grande question de la justice égalitaire et équitable pour tous. Je n’ai jamais lancé de message, mais, aujourd’hui, aller dans le sens d’un apaisement et d’une décrispation du climat politique dans la justice et l’égalité pour tous serait un des plus beaux hommages à Al Maktoum. A quelques mois des élections législatives, le pays est déjà en train dans un engrenage de violence qu’il fait arrêter au sein des partis politiques. On n’a jamais autant eu besoin d’apaisement et de décrispation du climat social et politique aujourd’hui. La société civile même devrait s’engager pour cela », a analysé le Professeur Bakary Samb qui était l’invité de l’émission « Le Grand Jury » de Mamaoudou Ibra Kane sur la RFM.



Rappelons que le Docteur Bakary Sambe est enseignant-chercheur au Centre d’étude des religions (CER) de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis- UFR CRAC (Sénégal). Il est docteur de l’Université Lumière Lyon 2 (IEP) en Sciences politiques (Relations internationales) et titulaire d’un Master en études arabes et islamiques.



Bakary Sambe est aussi le Fondateur, de l’Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique (ORCRA) au sein de Timbuktu Institute -African Center for Peace Studies (Dakar) qu’il dirige. Politologue, spécialiste des relations internationales, plus spécifiquement du monde musulman, des rapports arabo-africains et du militantisme islamique.



Ce docteur est aujourd’hui l’un des plus grands experts sur la problématique de la radicalisation et les réseaux transnationaux dans le Sahel.

Massène DIOP Leral.net

