Dr Cheikh Kanté, responsable politique Apr-Fatick: « Je partage ma victoire de BBY avec les ministres Matar Ba, Mbagnick Ndiaye et tous les autres responsables »

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2017 à 13:22 | | 1 commentaire(s)|

Fatick, fief du Président de la République, lui a donné une victoire à plus de 70%. C’est le fruit du labeur du Dr Cheikh Kanté, qui nage dans le bonheur. Il n’a pas hésité, à convier aux festivités d’après élections, les ministres Matar Ba, Mbagnick Ndiaye ainsi que tous les responsables politiques de Fatick, Foundiougne et de Gossas.



Sans vouloir s’accaparer de toute la victoire de BBY à Fatick, le Dr Cheikh Kanté a rappelé quelques souvenirs. « J’avais organisé en Décembre 2016, un séminaire au King Fahd pour les 40 collectivités locales de la région de Fatick. Suite à cela, nous avons lancé une caravane appelée ‘‘ Kaay bindou ’’ (Viens t’inscrire) en direction des populations, dans tout le pays et la diaspora, et nous en avons profité pour vendre le bilan reluisant du Président» explique le DG du Port de Dakar.



"Ces initiatives ont eu un impact réel sur la victoire de Benno dans la région de Fatick". Pour Dr Kanté, la victoire aurait été plus large s’il n’y avait pas de pluies diluviennes. Sans fouler le ravin des singletons vainqueurs, le patron du port de Dakar a félicité les ministres Matar Ba et Mbagnick Ndiaye, ainsi que toute son équipe, qui, pour lui, sans eux, la victoire n'aurait pas été possible.



« Notre tête de liste Mahammed Dionne, a fait un travail extraordinaire sur l’ensemble du territoire pour porter le message du Président, nous serons avec lui main dans la main pour réélire le Président au 1er tour en 2019, le Premier Ministre est un homme compétent et loyal, même s’il ne doit pas oublier que je suis le 1er Baye Fall de Macky Sall », conclut le Dr Cheikh Kanté.





Mouhamadou L. Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook