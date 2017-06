Dr Cheikh Seck FNCL : « Abdoulaye Wade se rendra compte un jour qu’Oumar Sarr est à l’origine de tous les maux du PDS »

Le docteur Cheikh Seck, le président de la Fédération nationale des cadres libéraux (Fncl) a critiqué avec véhémence la manière avec laquelle Oumar Sarr a piloté les investitures aux Législatives de juillet prochain au Parti démocratique sénégalais, avec notamment la Coalition gagnante Wattu Sénégal. Selon, le docteur, le maire de Dagana est à l’origine de tous les maux du parti bleu jaune et qu’Abdoulaye va s’en rendre compte un jour.



A l’image de Farba Senghor, Aïda Mbodj, Pape Samba Mboup, le président de la Fédération nationale des cadres libéraux (Fncl) n’est pas content de la gestion d’Oumar Sarr, le coordonnateur du PDS. Surtout lors de la confection des listes d’investitures pour ces Législatives de juillet prochain.



« Il s’enferme entre quatre murs avec ses amis pour prendre des décisions de façon unilatérale et engager toute la formation. Le parti a des problèmes, vous en saurez davantage après la publication des listes le 9 juin prochain. On ne doit pas investir les gens sur la base du copinage », a dénoncé Dr Cheikh Seck dans les colonnes du journal l’AS dans sa livraison de ce mardi 6 juin consulte par Leral.net.



« Me Abdoulaye Wade doit savoir que nous sommes tous ses fils. Il doit nous traiter d’égale dignité. Peut-être qu’il se rendra compte un jour qu’Oumar Sarr est à l’origine de tous les maux du PDS », a ajouté le président de la Fédération nationale des cadres libéraux (Fncl) qui a promis d’organiser une conférence de presse à Dakar et à Mbour après la publication des listes. Ça risque de chauffer à bleu de chauffe au PDS…en attendant le retour du papa prodigue.



Massène DIOP Leral.net