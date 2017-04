Dr Lamine Ba : «Le Président Ouattara a essayé de me rapprocher de Macky Sall, mais… » Il est peu probable de voir le Président Macky Sall être rejoint par Dr Lamine Ba, a déclaré ce dernier qui fait savoir des bonnes volontés, parmi lesquelles le Président Alassane Drame Ouattara l’ont déjà approché sans résultat.

"Le rapprochement entre le Président Macky Sall et Dr Lamine Ba, son ancien «frères » de parti est impossible car, beaucoup de personnalités dont le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, ont déjà tenté de faire bouger les lignes en vain du fait de la présence des Socialistes dans l’entourage du Président Sall. Ce qui est incompatible, juge le Dr Ba, avec son idéologie qui est le libéralisme.



«Beaucoup de citoyens y compris des gens de son parti qui sont mes amis ont tenté de me rapprocher de lui. Et même le Président Ouattara m’a dit que je devrais travailler avec le Président Macky Sall», a déclaré l’ancien Vice-président de l’international libéral, invité de l’émission «Grand Jury » de la Rfm.



L’ancien membre du Parti démocratique sénégalais (Pds) de poursuivre : «A partir du moment où il s’est accompagné de toute la «meute» socialiste je n’ai pas ma place dans ça. J’ai même attiré l’Apr vers l’international libéral». Puisque, explique-t-il, ayant un parti membre de cette instance, son véto en aurait fermé les portes au parti présidentiel.



El l’ancien ministre de la Coopération internationale d'ajouter : «Même si l’Apr est membre de l’international libéral et que son président, son régime se permettent de mettre des libéraux en prison et harcèle d’autres libéraux, nous ne pouvons pas accepter cela. C’est à la fin que les gens ont commencé lâcher prise. Moi je ne lâcherai pas prise », conclut-il.



