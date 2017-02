Dr Malick Diop: «Savoir Bamba Fall derrière les barreaux me fait très mal»

Porte-parole de l’Afp, Dr Malick Diop n’est pas du même bord politique que le maire de la Médina, Bamba Fall. Néanmoins, il vit mal ses démêlés avec la justice. «À titre personnel, j’ai vécu ce dossier avec beaucoup de tristesse et de compassion, a-t-il déclaré en se débarrassant de sa casque de voix des Progressistes. Bamba Fall est mon ami, un homme bien et affable. Le savoir derrière les barreaux me fait très mal.»



Dr Malick Diop «souhaite que le Tout-Puissant le fasse sortir de là où il est». «Il est jeune, il a toute sa carrière politique devant lui, je ne lui souhaite que du bien, martèle le directeur général de l’Asepex. Nous sommes des citoyens sénégalais, qui avons décidé d’entrer dans le milieu politique, parfois nous n’avons pas les mêmes orientations politiques, mais le plus important, c’est que nous voulons tous que le Sénégal avance. Il avancera avec tous ses enfants au pouvoir, dans l’opposition, au sein de la société civile, etc. Mais pas derrière les barreaux.»



Bamba Fall et Cie ont été placés sous mandat de dépôt dans le cadre de l’affaire du saccage du siège du Ps le 5 mars dernier. Il s sont poursuivis pour tentative de meurtre, menaces de mort, destruction de biens appartenant à autrui, entre autres.



L’Observateur

