Dr Mouhamed Tété Diédhiou (Mouvance présidentielle):"La reddition des comptes doit s'appliquer à tous et pas seulement à ceux qui gênent le pouvoir"

Lundi 13 Mars 2017

Membre de la mouvance du Président Macky Sall, le député Mouhamed Tété Diedhiou rame à contre-courant de la majorité présidentielle dans l'affaire Khalifa Sall. Le président de l'Union pour le fédéralisme, par ailleurs député à l'Assemblée nationale, a dénoncé sans l'avouer clairement une "justice sélective".



"Il y a énormément de dossiers entre les mains du chef de l'Etat. Je ne comprends pas comment on peut aller ponctionner un dossier et quel moment le traiter", s'étonne l'ancien maire des Parcelles Assainies lors d'une rencontre avec ses militants.



Poursuivant, M. Diedhiou estime que cette pratique "vigoureusement combattue" sous le régime d'Abdoulaye Wade peut affecter l'actuel régime et éventuellement "l'affaiblir".



"Nous qui sommes de la mouvance présidentielle, nous devons nous ressaisir. Si après le départ de Wade, nous nous mettons à faire pire... La reddition des comptes soit appliquée à tous les acteurs politiques, mais pas seulement à ceux qui gênent le pouvoir", avise-t-il.

