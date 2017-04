Dr Safiétou Thiam : "Thiès ne doit pas être en reste dans la mise en œuvre du PSE"

L’ancien ministre de la Santé, sous le régime de Me Abdoulaye Wade et actuelle secrétaire exécutive du Comité national de lutte contre le Sida (Cnls), Dr Safiétou Thiam, a officialisé, ces derniers jours, à Thiès, son engagement à soutenir la politique économique et sociale du président de la République, Macky Sall.





Dr Safiétou Thiam a fait la déclaration à travers le lancement de son mouvement « Présence citoyenne » qu’elle à mis sur place pour la circonstance. « Aujourd’hui, nous avons le plaisir de lancer ce mouvement : Présence citoyenne, qui est une initiative que j’ai partagée avec des amis pour appuyer la politique économique et sociale du président de la République, Macky Sall », a-t-elle souligné. Selon la secrétaire exécutive du Cnls, « nous savons tous que le deuxième pilier du Plan Sénégal émergent est basé sur le programme social. Un pays ne peut donc pas se développer si, à la base, il n’y a pas ce développement ». « En tant que médecin spécialiste en santé publique, ancien ministre, j’ai décidé de mettre mon expérience de manager et toute mon expertise dans la gestion de problèmes sociaux et de développement au service de la population », a-t-elle ajouté.



Dr Safiétou Thiam entame ses activités à partir de sa ville natale, Thiès qui, selon elle, constitue, « une ville de cœur pour moi pour y avoir effectué toutes mes études primaires jusqu’au baccalauréat. Egalement, c’est la ville où je compte mes parents et mes amis. C’est donc naturel que je vienne à Thiès pour initier un mouvement pour le développement de la cité ». « Présence citoyenne » qui cible les femmes, les jeunes filles, les jeunes garçons et aussi les couches les plus vulnérables, compte apporter sa pierre à l’édifice pour le développement de la cité de Thiès. Dr Safiétou Thiam a ensuite lancé un appel à l’ensemble des populations de Thiès pour leur dire que, « c’est le président qui a mis en place un programme politique, le Pse et Thiès ne doit pas être en reste dans la mise en œuvre de cette politique gouvernementale. Nous devons mobiliser les ressources de Thiès et des ressources humaines à savoir les fils de Thiès pour capter le maximum d’opportunités dans cette politique ».



« Je dis que Thiès ne doit pas rater le train de l’émergence. Car, c’est une politique ambitieuse que le président a mis en place. Je pense que nous pouvons trouver les voies et moyens pour développer notre cité afin d’aider les jeunes et les femmes à s’épanouir à travers la mise en place d’un cadre propice au développement de la cité », a-t-elle lancé. Elle compte apporter son savoir et utiliser ses réseaux d’amis et relations de travail pour appuyer, à sa façon, la région de Thiès.



De nombreux participants ont assisté à cette cérémonie de lancement parmi eux des responsables locaux de l’Apr dont le ministre Thierno Alassane Sall.



Mouhamadou SAGNE (Lesoleil.sn)