Drake-Jennifer Lopez : l'histoire d'amour pour se venger de Rihanna et P. Diddy ? Rédigé par leral.net le Lundi 2 Janvier 2017 à 19:07 | | 0 commentaire(s)| Deux ans après sa bagarre avec Sean Diddy Combs et quelques mois seulement après avoir été largué par Rihanna, Drake sort, semble-t-il, avec la pop star Jennifer Lopez.



n a beaucoup écrit sur les aventures romantiques d'Aubrey Drake Graham. Drake est célèbre pour beaucoup de choses : pour ses cols roulés, et pour le fait d’être la première grande star canadienne du hip-hop. Etant l'un des poids lourds indiscutables du hip-hop de sa génération, l'artiste s’est installé dans le monde du rap avec son style de garçon triste.



Pour un rappeur au sommet de son art, Drake est presque tragiquement distrait par les femmes à propos desquelles il rappe : les strip teaseuses qui se pavanent dans ses chansons, plus les Nickis et Serenas qui alimentent ses fantasmes. Globalement Drake est plus un Romeo sans sa Juliette qu'un Don Juan. Il serait, par exemple, très charitable d'appeler son plus célèbre flirt, avec Rihanna la déesse de la pop déesse, une "relation". Au mieux, c’était une histoire sans lendemain, Rihanna ne s'étant même pas rendu compte qu'ils étaient "ensemble" jusqu'à ce que Drake le crie sur les toits lors des MTV Video Music Awards.



Après l’avoir croisé pendant huit ans dans des vidéos de musique, il semblait que Rihanna était enfin prête à se lancer dans cette relation. Puis, aussi rapidement que cela a commencé, cela s’est fini. Fondamentalement, Drake a passé une décennie à rêver de cette aventure avec Rihanna pour finalement tout rater.



Bien sûr Drake, un homme qui avait dans sa maison de Toronto des strip-teaseuses au lieu de femmes de ménage, ne reste pas longtemps seul. En ce mois de décembre, des rumeurs ont commencé à circuler sur une relation naissante entre Drake et Jennifer Lopez. Tout a démarré quand Drake et Jenny ont posé pour une selfie ensemble dans les coulisses du spectacle de Jennifer. Puis Drake est retourné à Las Vegas dans la résidence de la chanteuse.



Le site américain TMZ a signalé que les deux collaboraient musicalement et n’étaient pas "officiellement" ensemble mais en ajoutant "Cela en prend clairement le chemin". Mais l’info la plus piquante sur cette relation naissante est venue d’un autre site spécialisé dans le people : Page Six. Selon une source, la veille d'un concert à Miami elle a tout annulé parce qu’elle voulait passer du temps avec son copain-câlin canadien. Remettre en cause un contrat à 1 million de dollars pour passer une nuit seule avec Drake cela ne tient vraiment pas debout.



Comme beaucoup de romances entre célébrités, celle-ci est inattendue, mais elle n'est pas inexplicable. A 47 ans tandis que Drake en a 30, Jennifer est exactement le genre de femme indépendante que Drake serait honoré de suivre toute la journée. Drake est totalement malléable, c’est un accessoire mâle parfait pour toute femelle. Lorsque Drake sortait avec Serena Williams, il est devenu une vedette internationale sur le banc de touche, où il campait pour encourager sa championne.



Mais il y a une lecture plus sombre de sa rencontre avec Lopez. Cela a à voir avec un drame. L’histoire de J. Lo et Drake a été révélée par l'intermédiaire d'une photo publiée un matin, les montrant enlacés sur un canapé - parce que rien ne fait plus "vraie relation" qu’une publication sur Instagram. En plus de susciter des tweets, cette campagne éclair sur les médias sociaux a également réussi à contrarier quelqu’un qui était concerné. Depuis cette publication, Rihanna ne suit plus J. Lo ou Drake sur Instagram. Selon une source, peu fiable, du site Hollywood Life, Rihanna voit Lopez comme un "mentor", et elle n’a pas apprécié la décision de son ex de sortir avec une de leurs amies. Que Drake et J. Lo soient réellement ensemble ou non, ils ont choisit de publier ces photos et cela a sérieusement énervé Rihanna.





source: The Daily



