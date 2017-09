Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Drake de nouveau en couple, découvrez l’heureuse élue…photo Rédigé par leral.net le Samedi 16 Septembre 2017 à 22:14 | | 0 commentaire(s)|

Depuis quelques temps, le rappeur canadien Drake n’est plus seul. Il a trouvé une nouvelle copine. D’après plusieurs médias people, c’est au Toronto International Film Festival que le rappeur a fait sa première sortie publique avec la nouvelle élue de son cœur.

Pourtant, il n’y a pas longtemps, le rappeur expliquait avoir encore des sentiments pour Rihanna. Mais tel qu’il se montre accroché au côté de la jeune actrice américaine Bria Vinaite, l’on pourrait dire que le rappeur le plus populaire du Canada, a oublié Rihanna. D’ailleurs, la photo publiée sur les réseaux sociaux le montre très heureux en posant son front sur celui de sa nouvelle compagne. En plus d’avoir pris part au festival international du film, ils ont assisté à la projection du film de la jeune Américaine.



Visiblement, Drake aurait aimé le film dans lequel sa nouvelle chérie intervient comme actrice. Après la séance, ils se sont rendus au restaurant pour manger en tête-à-tête, puis sont rentrés main dans la main vers 2 h du matin. Les autres détails relatifs à la suite de leur soirée n’appartient qu’à eux, même s’il est vrai qu’on peut imaginer ce qui pouvait se passer. Sachant d’ailleurs que Bria Vinaite est une actrice américaine très charmante, Drake aurait eu du mal à résister à son charme dévastateur.

L’on se souvient que pendant un certain temps, Drake s’était rapproché de sa meilleure amie Nicki Minaj, en vue de rompre avec la solitude. C’était un rapprochement purement amical. Cette relation avait même rendu Rihanna très jalouse.

Aujourd’hui, Drake semble avoir trouvé la perle rare. Sa jeune compagne est blonde, mince, avec l’air complètement déjantée dans sa tête. C’est l’interprétation qu’on peut donner sur ses photos à notre disposition. Bria Vinaite joue le rôle principal dans le film « Florida Project », qui devrait sortir cette année.



www.afrikmag.com





