Drake : sa cruelle vengeance contre Jennifer Lopez après leur rupture Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mars 2017 à 22:31

Une sacrée vengeance. Le week-end dernier, Drake a présenté son nouveau projet intitulé More Life. Le rappeur propose à ses fans 22 morceaux au travers desquels il aborde sa vie privée et notamment sa brève histoire d'amour avec Jennifer Lopez. Il explique notamment qu'il a contacté la chanteuse sous l'effet de l'alcool. Il se serait également vengé d'elle après leur rupture survenue quelques semaines seulement après l'officialisation de leur idylle, en la remplaçant par une doublure sur l'un de ses clips comme le révèle l'édition britannique du magazine Elle.



Au départ, dans le clip de Get it Together, on devait découvrir le rappeur en compagnie de sa belle finalement remplacée par Jorja Smith. Preuve que Drake ne semble plus vouloir avoir affaire à son ex depuis leur rupture.

En bref, Drake propose à ses fans dans cet opus d'en découvrir davantage sur sa vie intime avec ce disque qui promet de battre tous les records concernant les ventes. Billboard pense déjà que cet album peut s'imposer comme celui qui a vendu le plus d'exemplaires la semaine de sa sortie et d'écoutes en streaming de l'année 2017. Deux records détenus jusqu'à présent... par Drake lui-même avec Views. Le chanteur n'a pas fini de nous étonner !

source:Closermag.fr





