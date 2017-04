Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Drake victime de racisme à Coachella ? La photo polémique Rédigé par leral.net le Mardi 18 Avril 2017 à 19:18 | | 0 commentaire(s)| Alors que Drake était à Coachella pour sa nouvelle édition 2017, le rappeur canadien n'a pas hésité à partager sa colère sur Instagram.

C'était l'événement qu'il ne fallait pas louper ! Comme vous le savez, ces trois derniers jours, la plupart des stars ont fait le déplacement pour s'éclater à Coachella. De Lady Gaga à Future en passant par The Weeknd, le festival de musique le plus hype de Californie a été plein de surprises pour sa deuxième journée.



Autant dire que le public présent sur place a passé un moment des plus agréables. Pour cause, en plus des artistes venus assurer le show, les fans ont pu croiser leurs célébrités favorites. À commencer par Rihanna qui n'est définitivement pas passée inaperçue ou encore Kylie et Kendall Jenner qui répondent chaque année présentes à l'appel de la fête dans le désert californien. Malheureusement, certains people auront peut-être un petit goût amer après ce week-end. À l'image de Drake dont la venue a rapidement été ternie par un scandale...







Mais que s'est-il passé ? Alors qu'il séjournait au Madison Club, un complexe hôtelier de luxe, l'interprète de "Passionfruit" a été victime de racisme au sein même de l'établissement si l'on en croit ses propres déclarations.



C'est d'ailleurs sur Instagram que Drizzy qui bat des records de streaming avec More Life, a décidé de s'exprimer. "C'est l'endroit le plus insultant dans lequel j'ai pu séjourner de toute ma vie, avec du personnel qui choisit ses clients en fonction du profil racial" a-t-il alors écrit sur le réseau social, accompagnée d'une photo du logo de l'hôtel. Il n'en a pas fallu longtemps avant que le post ne fasse un énorme buzz sur la Toile. À tel point que les fans sont rapidement montés au créneau pour prendre la défense du chanteur canadien. Dès lors, nombreux sont les commentaires négatifs qui ont été postés sur la page Google de l'hôtel. Face à la polémique, le Madison Club s'est excusé affirmant qu'il allait s'excuser publiquement et mener l'enquête sur cette histoire. Affaire à suivre donc. C'était l'événement qu'il ne fallait pas louper ! Comme vous le savez, ces trois derniers jours, la plupart des stars ont fait le déplacement pour s'éclater à. De Lady Gaga à Future en passant par The Weeknd, le festival de musique le plus hype de Californie a été plein de surprises pour sa deuxième journée.Autant dire que le public présent sur place a passé un moment des plus agréables. Pour cause, en plus des artistes venus assurer le show, les fans ont pu croiser leurs célébrités favorites. À commencer parqui n'est définitivement pas passée inaperçue ou encoreetqui répondent chaque année présentes à l'appel de la fête dans le désert californien. Malheureusement,Mais que s'est-il passé ? Alors qu'il séjournait au, un complexe hôtelier de luxe, l'interprète de "Passionfruit" a été victime de racisme au sein même de l'établissement si l'on en croit ses propres déclarations.C'est d'ailleurs sur Instagram que Drizzy qui bat des records de streaming avec More Life, a décidé de s'exprimer. "C'est l'endroit le plus insultant dans lequel j'ai pu séjourner de toute ma vie, avec du personnel qui choisit ses clients en fonction du profil racial" a-t-il alors écrit sur le réseau social, accompagnée d'une photo du logo de l'hôtel.. Dès lors, nombreux sont les commentaires négatifs qui ont été postés sur la page Google de l'hôtel. Face à la polémique, les'est excusé affirmant qu'il allait s'excuser publiquement et mener l'enquête sur cette histoire. Affaire à suivre donc.



Accueil Envoyer à un ami Partager