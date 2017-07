Drame: 11 adolescents morts d'une circoncision ratée en deux semaines Onze adolescents sont morts d'une circoncision ratée en deux semaines pendant la saison d'initiation hivernale en Afrique du Sud, ont annoncé samedi les autorités.

Tous les décès ont été signalés dans la province du Cap oriental, un foyer de décès liés à la circoncision, selon le Département provincial des affaires traditionnelles.



Le nombre de morts des initiés dans une courte période "est alarmant", a déclaré Fikile Xasa du département.

Les décès sont survenus malgré la campagne "décès zéro" lancée par le gouvernement. Les équipes envoyées par le gouvernement surveillent actuellement la situation dans tout le pays pendant la saison d'initiation.

Pendant ce temps, plus de 22 garçons ont été sauvés des écoles d'initiation illégales dans la province, selon la Community Development Foundation of South Africa (CDFSA), qui traite de la sécurité des initiés.



La circoncision est considérée comme une pratique sacrée dans la culture locale, marquant la passation d'un homme de l'enfance à l'âge adulte. Selon la tradition, les jeunes hommes doivent être circoncis comme passage à la virilité.

L'année dernière, plus de 70 garçons sont morts dans les écoles d'initiation et d'autres ont été hospitalisés uniquement dans la province du Cap Oriental, selon la CDFSA.

Au cours des 10 dernières années, il y a eu environ 1.000 amputations de pénis suite à la circoncision ratée.



