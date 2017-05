Drame: 6 élèves meurent noyés à Mboro

Catastrophique, c’est ce que l’on peut qualifier ce qui vient de se passer à Mboro, commune côtière située dans le département de Tivaouane. Six (6) élèves sont morts noyés ce jeudi à la plage. Les potaches étaient partis en excursion sans autorisation de leurs lycées et collèges respectifs. «Seuls deux (2) corps ont pu être repêché depuis hier et les recherches se poursuivent», nous apprend Pressafrik.



Parmi les victimes, deux (2) sont en classe de Seconde L et S au Lycée Serigne Babacar SY de Tivaouane. Les autres corps toujours introuvables, il faut noter qu'un élève a pu échapper à la catastrophe. Le rescapé est retourné chez ses parents.