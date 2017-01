Drame: Bassirou Diop 28 ans assassiné au Brésil

Ce sont ses compatriotes qui ont donné l'information à www.leral.net. Ils dénoncent jusqu'à leur dernière énergie cet acte ignoble perpétré sur leur frère Bassirou Diop. Il avait 28 ans et habite à Dakar, marié et père d'une petite fille. Il a fait dans ce pays deux ans et demi selon notre informateur. Les faits se sont déroulés jeudi dernier aprés qu'il soit revenu de son travail.

Bassirou s'activait dans le commerce dans la ville de Porto Alègre dans l'Etat de Rio Grandé où cohabitait avec sa grande sœur Mame Diarra Diop qui affiche une mine triste et un désarrois face à cette situation dont elle se sens faible pour la résoudre.



Ce sont des agresseurs qui l'ont suivi après son travail, et l'ont poignardé pour emporter son argent et ses marchandises.

Pour le moment, les sénégalais de Brésil attendent la décision de la police. Le corps de Bassirou sera acheminé au Sénégal selon un de ses amis que Leral.net à joint par téléphone. Seulement déplorent ces derniers la représentation diplomatique n'a encore rien fait à ce sens malgré qu'elle soit informée de la situation. Notre interlocuteur poursuit et se désole : c'est la deuxième personne d'origine sénégalaise tuée au Brésil.''



D'ailleurs nous signale-t-on que la communauté sénégalaise va se cotiser pour le rapatriement du corps à Dakar. Nous (www.leral.net) vous promettons d'y revenir plus amplement avec des informations plus détaillées.



Khary DIENE, Leral.net