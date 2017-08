Drame : Cinq enquêteurs de l’ANSD meurent noyés à Kédougou

Cinq personnes dont deux enquêteurs de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), deux guides du village de Tenkonto (Kédougou) et un chauffeur ont trouvé la mort, dans la nuit de samedi à dimanche, dans un accident de la circulation survenu à hauteur du village de Mako, sur la nationale 7, a appris l’APS.



Cette équipe d’enquêteurs conduite par le défunt chauffeur, recruté par l’intermédiaire d’une agence de location de véhicules, revenait du village de Tenkonto et retournait sous une forte pluie sur Kédougou, lorsque leur véhicule a terminé sa course dans un cours d'eau.



L’ANSD mène à Kédougou (du 29 juillet au 29 octobre 2017), en partenariat avec le Programme d’eau potable et d’assainissement du millénaire du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (PEPAM), une enquête de dimension nationale auprès des ménages, portant sur les secteurs de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène.



A l’issue de la collecte ainsi entamée, le Sénégal pourra disposer de données nécessaires pour suivre les progrès qui seront accomplis dans la réalisation des Objectifs du développement durable (ODD), des objectifs du Plan Sénégal émergent (PSE) et d’autres objectifs fixés au plan international, renseigne un communiqué de l’ANSD.



Il ajoute que "seront également disponibles des données fiables pour évaluer en partie, le Secteur Eau et Assainissement".



Avec APS