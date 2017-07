Drame Demba Diop : Sidy Mbaye, le père de la victime Khalifa Yakhya Mbaye, se confie : « j’habitais à Ouakam, je connais bien les Ouakamois, ils sont … »

Le père de la plus jeune victime du drame de Demba Diop, Khalifa Yakhya Mbaye, lors de la finale de la Coupe de la Ligue entre Us Ouakam et Stade de Mbour, le samedi dernier, appelle au calme malgré la douleur qu’il ressent profondément. L’ancien militaire qui a fréquenté ladite localité, a soutenu que les Ouakamois sont des gens ouverts. « J’ai beaucoup d’amis à Ouakam ».



Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juillet 2017 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|