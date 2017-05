Drame à Bakel: Un jeune tué à bout portant par balles et plusieurs blessés graves

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Mai 2017 à 18:07 | | 0 commentaire(s)|

Après la tuerie du jeune bassari, Moise Bidiar, ce vendredi 28 avril 2017 au niveau de la vallée du Mamacounda de Tambacounda, des assaillants se sont aussi fait entendre à Ballou dans le département de Bakel, où ils ont tiré à bout portant sur un jeune dans la nuit du dimanche 30 avril au lundi 1er mai 2017 et blessé plusieurs autres personnes.



La commune de Ballou dans le département de Bakel a été le théâtre d’une attaque d'une rare violence par des hommes encagoulés et lourdement armés. Des malfaiteurs ont tiré plusieurs balles sur des personnes et en ont tué une, avant d’en blesser d’autres.



« C’est aux environs de 22h00 ce dimanche 30 avril qu’ils ont fait irruption dans le village. Ils se sont d’abord dirigés à la boutique d’un maure pour lui sommer de leur livrer de l’argent. Non content de cet argent qu’ils estimaient minime, ils ont continuer à demander plus encore, au risque de tuer les commerçants. Devant ce va-et-vient incessant, ils ont fini par appuyer sur la gâchette et tué une personne. Il s’agit du jeune Bagué Sakho qui était sur la terrasse où habitaient les commerçants maures », renseigne un témoin et de poursuivre, «plusieurs autres personnes se sont aussi vues atteintes par les balles dont un maure du nom de Sidy, sérieusement atteint. Certains sont blessés au pied, d’autres à la main ou au ventre et ont été évacués au poste de la commune. Bagué Sakho lui, a été abattu par une balle qui a perforé son ventre pour sortir au niveau du dos ».



Au demeurant, ce problème pose avec acuité la lancinante question de l’insécurité dans cette partie frontalière avec le Mali et la Mauritanie.



Landing DIEDHIOU, Leral.net

