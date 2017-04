Drame à Kolda : Un écolier meurt par noyade

A Saré Diatta, c’est l’émoi et la consternation totale. Ce village de la commune rurale de Dioulacolon vient de perdre un de ses fils dans les eaux du fleuve. Le garçon âgé de près de onze ans, est un élève à l’école élémentaire du village. C’est aux environs de 18h30 que le jeune écolier qui est venu jouer avec ses camarades d’âge du village de Sibéré Koyo, rentrait tranquillement chez lui à Saré Diatta.



Sur le chemin du retour, le petit garçon décide de plonger dans l’eau du bras du fleuve Casamance à la hauteur du pont qui relie ces deux villages. Malheureusement, il ne reviendra plus de ce plongeon, perdant la vie par noyade. Selon un site sénégalais, son compagnon a ainsi alerté les populations qui sont venus pour le sauver mais en vain. Le corps sans vie a été repêché des eaux, et déposé à la morgue de l’hôpital régional en présence des gendarmes.