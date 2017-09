Drame à Linguère : Amath Ka tue son grand-frère, à l’aide d’une barre de fer

Dramatique ! Ivre comme un Polonais, Amath Kâ a commis l’irréparable. En tuant son grand-frère, à l’aide d’une barre de fer.



Les faits se sont déroulés, le mardi 12 septembre, aux environs de 19h à Diabe Sappo,village situé dans la Commune de Yang Yang, dans le département de Linguère.



Selon des sources généralement bien informées, Actusen.com est en mesure d’écrire que le meurtrier, âgé de 20 ans, revenait de la commune de Dahra. Saoul comme pas possible, il est rentré dans son village et a commencé à proférer des menaces à toute la famille.



C’est le moment choisi par son père pour demander à son fils aîné, Ismaila Ka, d’intervenir pour que Amath Kâ, l’insulteur familial, arrête les injures. S’ensuit une vive altercation entre les deux frangins.



Quelques minutes plus tard, le petit-frère entre dans sa chambre. Et, muni d’une barre de fer, il assène quelques coups sur la tête de son grand frère. Qui s’est évanoui.



D’après toujours nos mêmes sources, la victime a été évacuée au Centre de santé de Dahra avant d’être acheminée à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, où elle a succombé à ses blessures.



Amath Ka a été déféré, ce vendredi 17 septembre, au Parquet régional de Louga pour meurtre. Le corps sans vie de Ismaila Kâ a été remis à ses parents, qui l’ont inhumé à Diabbe Sappo.





actusen