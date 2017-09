Drame à Louga : Un enfant de 14 ans meurt électrocuté par la foudre

La pluie, qui s’est abattue sur Louga, a causé une perte en vie humaine et des dégâts matériels considérables.



En effet, à Tao Peulh, village situé dans la Commune de Nguidila, dans le département de Louga, la foudre a brûlé une case, tué 4 chèvres et un enfant de 14 ans répondant au nom d’Issa Sow.



Informés, les éléments de la Brigade de gendarmerie mixte de Louga et les sapeurs pompiers de la 52ème Compagnie d’incendie et de secours ont procédé à l’enlèvement du corps électrocuté.



Le corps sans vie de la victime a été acheminé à la morgue de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga.



Une enquête a été ouverte, rapporte actusen.