Drame à Mbacké, la gendarmerie s'oppose à l'inhumation d'un talibé battu à mort Encore un cas de talibé battu à mort qui a défrayé la chronique tout le week-end à Touba et à Mbacké. Il s'agit d'un jeune Talibé âgé de 10 ans environ qui a été torturé après avoir été attaché, battu et privé de nourriture durant plusieurs jours. Ne pouvant plus supporter l'atrocité des sévices, il a rendu l'âme.

La tragédie s'est produite ce samedi un peu avant midi dans un daara sis à Darou Salam dans un quartier situé à la périphérie est de Mbacké. Après la mort du jeune talibé, les auteurs du crime se sont alors précipités pour l'enterrer en catimini. Mais c'était sans compter avec la vigilance et la perspicacité des gendarmes de la brigade de Mbacké qui ont été informés du décès de l'enfant.



Ces derniers ont rappliqué dare-dare au daara mortuaire puis au cimetière Darou Salam où le talibé décédé devait être inhumé. Lorsque les éléments de la gendarmerie se sont présentés dans l'enceinte du cimetière, ils ont surpris trois individus qui s'affairaient autour du corps du défunt.



De sources proches de l'enquête, ils avaient fini d'effectuer la toilette mortuaire, de l'enrouler dans le linceul et s'apprêtaient même à procéder à la prière funèbre sur place quand les hommes en bleu ont avisé les sapeurs-pompiers qui sont venus récupérer le corps du jeune talibé pour le déposer à l'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba, afin d'être acheminé à Dakar pour autopsie. Par la suite, les gendarmes ont interpellé les trois personnes trouvées sur les lieux.



Selon toujours des sources bien au fait de l'affaire, des traces de sang sont visibles sur le corps sans vie du jeune talibé et seraient l"oeuvre de son précepteur qui n'est personne d'autre que le fils du propriétaire du Daara en question. En compagnie des auteurs des sévices, ils ont tous été interpellés et placés en garde-à-vue en attendant la suite de l'enquête.



source: la tribune

