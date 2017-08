Drame à Mbao : Trois jeunes dont une fille meurent par noyade

Drame hier à la plage de Mbao où trois jeunes dont une fille, y ont perdu la vie par noyade. Ces jeunes en cette période de vacances et de forte canicule, s’y étaient rendus pour se baigner et se rafraîchir.



Mais ils ignoraient qu’ils avaient rendez-vous avec la grande faucheuse. Selon un site sénégalais, Ils ont été happés par une grosse vague et n’ont jamais pu refaire surface. Le corps de la fille a pu être repêché en début de soirée, les deux autres sont toujours recherchés.