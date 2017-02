Drame à Sédhiou: le corps d’un enfant en état de décomposition retrouvé sous le pont de Talto Une découverte macabre a été faite à Sédhiou sous le pont de Talto, ce lundi 27 février. Le corps d’un enfant de 7 ans a été retrouvé en état de décomposition très avancée. La victime n’a pas pu être identifiée et aucune déclaration de disparition n’a été signalée.

Ce lundi, après-midi, des enfants qui jouaient sous le pont, ont découvert le corps sans vie de ce jeune garçon âgé d’environ sept (7) ans, en état de décomposition très avancée. L’état de putréfaction du corps de l’enfant laisse penser que le décès a eu lieu il y a environ cinq (5) jours. La zone de marécage sous le pont de Talto, à l’entrée de la commune de Diana Malary, où a été découvert le corps, amène à croire que l’enfant est mort par noyade.





Au regard de l'état indescriptible du corps de l’enfant, il était quasiment impossible de l’identifier, d’autant qu’aucune disparition d’enfant de sept (7) ans n’a été signalée. Ce pauvre enfant mort dans l’anonymat a été enterré sur place sur ordre du procureur en présence des autorités municipales, du chef de village et des forces de sécurité. Les pompiers et les agents d’hygiène ont été aussi présents sur les lieux pour désinfecter le site, informe Sud Quotidien.

