Drame à Toubacouta: le bilan passe à 21 morts, dont deux femmes enceintes et 2 portés disparus

Vingt-un (21) morts en majorité des femmes dont deux enceintes et quatre jeunes filles et cinquante un (51) blessés. C’est le dernier bilan provisoire du chavirement de pirogue survenu ce lundi à Bétenty dans la localité de Toubacouta, située dans les Iles du Saloum.



Selon Sud Fm « la pirogue avait à son bord 72 personnes avec une majorité de femmes, qui ont payé un lourd tribut lors de ce chavirement ».



Un décompte macabre qui risque de se poursuivre avec la reprise des recherches des personnes disparues ce mardi suite à son interruption ce lundi, sur ordre des autorités.



Le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, Oumar Guèye est attendu dans la zone, pour transmettre les condoléances de la République aux familles éplorées et s'enquérir de la situation.



​Rappelons que le chavirement a eu lieu ce lundi vers les coups de 18 heures alors qu’elles revenaient de mer à la recherche de fruits de mer.



