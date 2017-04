Drame au Daaka: S.E.M. Macky Sall a décrété trois jours de deuil national

Le Président de la République, S.E.M. Macky Sall a décrété trois jours de deuil national, les mardi (18), mercredi (19) et jeudi (20 avril 2017), suite à l’incendie au Daaka (retraite spirituelle) de Médina Gounass, survenu le mercredi 12 avril 2017, et qui a entrainé plusieurs morts et de nombreux blessés parmi les fidèles.



Le Chef de l’Etat s’y est rendu ce vendredi 14 avril 2017, pour présenter ses condoléances au Khalife, Thierno Amadou Tidiane Ba, aux fidèles et à toute la communauté musulmane.



communiqué: Présidence de la République