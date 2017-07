Drame au stade Demba Diop : Awa Sall Ndiaye, mère de Khalifa Yakhya Mbaye, la plus jeune victime, inconsolable Awa Sall Ndiaye, la mère de Khalifa Yakhya Mbaye, victime des échauffourées au stade Demba Diop lors de la finale de la league opposant Us Ouakam et Stade de Mbour, le Samedi 15 juillet, est toujours sous le choc. Difficile pour une mère de perdre son fils, mais elle s'en remet à la volonté du Tout Puissant.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juillet 2017 à 09:47 | | 0 commentaire(s)|



