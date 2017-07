Drame au stade Demba Diop : Cheikh Bamba Dièye pointe du doigt « l’indiscipline et le incivisme de nos compatriotes »

Le leader du FSD/JB n’est pas allé par quatre chemins pour déplorer « l’indiscipline et l’incivisme de nos compatriotes », concernant le drame d’hier, au stade Demba Diop ayant fait huit morts et de nombreux blessés.



« Rien de ce qui nous arrive n'est le fruit du hasard. Cette grande souffrance est encore une manifestation des disfonctionnements graves qui minent notre société... Il est peut-être temps de pointer du doigt pour les corriger, l'indiscipline et l'incivisme récurrents de nombre de nos compatriotes », a ainsi réagi Cheikh Bamba Dièye, avant d’espérer que, "la tentation de camoufler les faits ou de protéger les responsables " ne vienne un jour, encore une fois, "nous éloigner de la nécessité de tirer toutes les leçons que cette épreuve met en exergue".



En cette douloureuse circonstance, Cheikh Bamba, après s’être "incliné devant la mémoire des disparus tout en priant Le Miséricordieux de leur accorder le paradis", a souhaité "un prompt rétablissement à tous les blessés et autres traumatisés".



