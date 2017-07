Drame au stade Demba Diop: Les auteurs des commentaires tendancieux sur Facebook, risquent d’être poursuivis pour apologie du crime

Les acteurs de commentaires tendancieux, principalement sur Facebook qui disent que c'est bien fait pour les supporters de Mbour, ont intérêt à cesser leurs agissements s'ils ne veulent pas se retrouver derrière les barreaux. Le Procureur de la République, informé par le commandant de la Section Recherches, a promis que les auteurs de ces publications seront poursuivis pour apologie du crime.



Par ailleurs, les forces de l'ordre en service le jour du drame au stade Demba Diop peuvent dormir tranquilles parce que le Procureur a assuré que jusqu'à présent, il n'y a aucune piste qui mène vers eux.



"C'est assez bizarre qu'on puisse parler du nombre des forces de l'ordre. Le domaine sportif est le domaine en principe où la fraternité doit prévaloir. Si on dit qu'il n'y a pas assez de forces de l'ordre, l'esprit est déjà faussé. C'est cette culture de violence que l'on voit dans le milieu sportif qu'il faut revoir. Toute tendance de vouloir déplacer le débat, serait nuisible pour l'éducation, pour la paix", a conclu le maître des poursuites.



Au sujet du sort qui sera réservé aux candidats interpellés dans les fuites des épreuves du Bac, il précise avoir requis des mandats de dépôt contre 16 suspects et l'inculpation des 42 mis en cause. Il appartiendra au doyen de juges d'instruction d'apprécier de la suite à donner.





L'As