Drame au stade Demba Diop: Me Aïssata Tall Sall présente ses condoléances aux familles des victimes

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juillet 2017 à 08:38 | | 0 commentaire(s)|

La tête de liste nationale de la coalition "Osez l’avenir », qui se trouve actuellement au Sud du pays dans le cadre de la campagne législative, a présenté ses condoléances au peuple sénégalais et aux familles des victimes du drame survenu le samedi dernier, au stade Demba Diop.



Aïssata Tall Sall a, en outre demandé au Gouvernement, de prendre toutes les mesures qui sèyent avant que de tels drames ne se reproduisent.



« Mes chers compatriotes je voudrais présenter mes condoléances au peuple sénégalais et aux familles des victimes de la tragédie de l'affaissement du mur et de la bousculade au stade Demba Diop. C'est regrettable qu'autant de jeunes aient quitté ce monde alors qu'ils n'avaient qu'une seule envie : supporter et voir gagner leur équipe favorite.



Passé le deuil, nous nous devons de nous souvenir que la tragédie du Joola n'est pas si lointaine dans nos mémoires et ainsi savoir, que les attitudes responsables doivent être notre leitmotiv.....Je demande aussi au gouvernement de prendre toutes les mesures afin que ce genre de drames ne se reproduise plus », a réagi Aïssata Tall Sall.



Landing DIEDHIOU, Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook