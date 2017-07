Drame au stade Demba Diop : Moussa Konaté compatit à la douleur

Le drame survenu ce samedi au stade Demba Diop, entraînant la mort de 8 personnes et plusieurs blessés en marge de la finale de la Coupe de la Ligue opposant l’US Ouakam et le stade de Mbour, est suivi de près par les internationaux évoluant en Europe.



Moussa Konaté puisque c’est de lui qu’il s’agit, a compati à la douleur qui a frappé les supporteurs de Mbour, ville où il a fait ses premiers classes.



« C’est avec beaucoup d’émotion et une profonde tristesse que j’ai appris ce qui s’est passé au stade Demba Diop. Je présente mes plus sincères condoléances aux familles des victimes », a réagi Moussa Konaté sur les réseaux sociaux.



Landing DIEDHIOU, Leral.net