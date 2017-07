Drame au stade Demba diop: la Sûreté urbaine recueille des témoignages

Après le drame survenu au stade Demba Diop, lors de la finale de la coupe de la ligue de football professionnel, les auditions se poursuivent à la police. Le travail est confié à la sûreté urbaine (us).



Depuis lundi, les responsables de la ligue de football se suivent au commissariat central de Dakar pour donner leurs versions des faits. Donc, après Saer Seck, le président de la ligue pro, qui avait en charge l'organisation et le directeur du stade, c'était au tour d'Amsatou Fall, ci-dessus, directeur exécutif de la ligue, de Samsdine Diatta, membre de ladite ligue. Sans oublier l'audition du commissaire du match Bilal Fall.



Pour dire que les services de police sont en train de recueillir les témoignages des responsables et préposés à la main courante, avant de décider de l'orientation à donner à cette enquête. Il faut rappeler que les auditions ont tiré en longueur. Figurez-vous que certains sont restés de 10 heures du matin à 23 heures dans les locaux du commissariat.



Voxpopuli