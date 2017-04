Drame de Bettenty: Macky Sall offre 2 millions à chaque famille des victimes

"J’ai demandé au ministre de la Famille d’inclure ces enfants dans le programme dédié aux pupilles de la nation. A partir d’aujourd’hui, le gouvernement les considère comme ses propres enfants et prendra en charge leur éducation jusqu’à ce qu’ils auront atteint l’âge de la majorité", a annoncé le Chef de l’Etat à Bettenty ce vendredi.



Macky Sall a par ailleurs remis deux (2) millions de francs CFA à chacune des familles des victimes, et 500.000 francs CFA à chacun des rescapés du naufrage de la pirogue, une cinquantaine au total.



Un soutien financier qui s’ajoute aux dix (10) millions de F CFA et dix (10) tonnes de riz remis aux familles des victimes par le ministre de la Pêche, Oumar Gueye, ce mardi.



21 personnes, toutes des femmes, sont mortes dans le chavirement d’une pirogue dans ce village des Iles du Saloum.



Quarante-trois (43) des orphelins ont moins de dix (10) ans, treize (13) autres ont un âge compris entre onze (11) et dix-huit (18) ans. Deux (2) autres encore, sont âgés de vingt (20) ans au moins.



Avec APS