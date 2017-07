Drame de Bettenty, Médina Gounass, du Stade Demba Diop : Bamba Fall parle de fétichisme et dénonce Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2017 à 13:32 | | 0 commentaire(s)|

En caravane dans les rues de Fann Point-E-Amitié, avec le Maire Palla Samb et Ndèye Maguette Dieye de Rewmi, Bamba Fall dit être très déçu du Premier Ministre, qui ne sait pas qu’on est dans des élections législatives et pas une présidentielle. Pour le Maire de Médina, il faut plutôt faire le bilan de de l’Assemblée Nationale au lieu de faire l’éloge du PSE qui n’est que le « Plan Sénégal Emprisonnement »."D’ailleurs, estime-t-il, Khalifa Sall est arrêté pour moins que certains ministres et directeurs généraux font dans ce pays."



« Je déplore l’utilisation des moyens de l’Etat pour battre campagne, alors que nous louons tous les jours des voitures. Macky Sall a pour seule vision, celle des socialistes et politiciens au bord du crépuscule comme Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse, Abdoulaye Makhtar Diop », tonne Bamba Fall.



Le Maire de Medina dénonce la politique du deux poids, deux mesures: "si vous êtes avec le pouvoir, vous n’êtes jamais inquiété, si vous êtes de l’opposition, on vous crée une panoplie de problèmes".



Sur les évènements tragiques récents, il dit que ce sont les fétiches qui en sont à l’origine. « Les gens ne meurent plus au détail dans ce pays, mais en gros. »

