Drame de Demba Diop : Ousmane Soly, ami de la victime Khalifa Mbaye explique à Leral sa tristesse et interpelle la justice Ousmane Soly, l'ami inséparable de la plus jeune victime du drame du stade Demba Diop, Khalifa Mbaye est revenu avec Leral.net sur les derniers instants de la vie de son "frère", leur dernier voyage sur Mbour et quand il lui a dit au revoir, lors de la deuxième période en allant du côté des supporters où le drame fatal a eu lieu le 15 juillet dernier.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juillet 2017 à 09:58 | | 0 commentaire(s)|



