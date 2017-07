Drame de Demba Diop : Us Ouakam « assume », mais…

Quarante-huit heures après la bousculade meurtrière survenue au stade Demba Diop, L’Us Ouakam a tenu une conférence de presse hier, dans la matinée, pour se prononcer sur cette affaire. Le Président du club, Abdou Aziz Guèye «assume » ses responsabilités et la sanction de la Fédération sénégalaise de football mais refuse de «se faire sacrifier» au moment où l’opinion publique désigne ses supporteurs comme principaux auteurs du drame.



"Nous tenons à assumer toute notre responsabilité par rapport à ces évènements. Mais il ne faut pas dire que c’est Ouakam qui a commencé à jeter des pierres. Il ne faut pas que les gens fuient leurs responsabilités. A l’heure actuelle, il n’y a que Ouakam qui a été désigné coupable. Les organisateurs, on n’en parle pas.



Parce que ce n’est pas nous qui avons organisé le match. Si on l’avait organisé, ça ne serait pas passé comme cela. Est-ce que la radiation de l’Uso est la solution du football ? L’Uso a amené du monde. Pourquoi radier ? Il y a des centaines de morts dans les stades du monde et on n’a pas radié d’équipe. Si un gars qui a le coefficient intellectuel le plus bas, jette des pierres, la masse ne réfléchit plus et c’est fini. On tenait à préciser tout cela parce qu’on ne peut pas se laisser sacrifier comme ça", a-t-il expliqué.



( Source: L'Observateur)

