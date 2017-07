Drame de Demba Diop : l'entrepreneur Mbaye Faye rejette sa responsabilité

Mbaye Faye, patron de la Compagnie Sénégalaise de Travaux Publics (Cstp), rejette toute responsabilité de son entreprise dans le drame survenu samedi au stade Demba Diop de Dakar. « Nous ne sommes en rien responsables de ce qui s’est passé à Demba Diop. Le contrat qui nous liait à l’Etat du Sénégal, concerne la réfection de la grille de protection, la pelouse et l’éclairage. La tribune ne fait pas partie, il faut que les choses soient claires», confie M. Baye à la chaîne privée 2Stv.



En effet, au lendemain de cette tragédie qui a couté la vie à près d’une dizaine de personnes et plus d’une centaine de blessés, certains avaient indexé la vétusté comme état l’une des causes du drame. L’entreprise Cstp qui avait effectué des travaux de réfection en 2014, est alors mise en cause.



Ce lundi, lors d’une conférence, le Procureur de la République a assuré que «l’enquête sera complète, aucune piste ne sera négligée, les responsabilités seront situées et les auteurs seront traduits devant la justice». Répondant aux questions des journalistes, Serigne Bassirou Guèye, interpellé sur un rapport de la Protection civile qui a alerté sur l’état de vétusté du stade Demba Diop, a dit n’avoir pas été saisi pour ce rapport. Cependant, comme il venait de le dire, aucune piste ne sera écartée. Il n’y aura pas de zone d’ombre.