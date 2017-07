Drame de Demba Diop: l'étau se resserre autour de Bara Fall

Le jeune Bara Fall paie toujours ses propos indécents tenus à l’égard des mbourois suite au drame du stade Diop. Apres un week-end derrière les violons de la police, il a été déféré hier lundi, au parquet où il a vu son affaire se corser.



En effet, le procureur a décidé de le maintenir en détention pour apologie du crime et renvoyé le dossier devant un juge d’instruction. Pour rappel, Bara Fall âgé de 19 ans et élève en classe de seconde au lycée Baye Sam Mbaye, avait posté sur la toile des propos pour se féliciter du drame qui a fait 8 morts et 300 blessés. «On s’en fout. Ils ont bien eu ce qu’ils méritent, 9 morts, tous mbourois. Je suis fier d’être ouakamois.»