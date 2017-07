Drame de Demba Diop: le Président Macky Sall offre 1 million aux familles des victimes

L'Etat a fait une opération de soutien financier pour aider les familles des victimes du drame de Demba Diop à prendre en charge les frais des obsèques. Hier vers 4h du matin, des sources renseignent qu'une délégation composée de préfet de Mbour Saer Ndao, du président du Stade de Mbour Saliou Samb et de l'émissaire du président de la République, a fait le tour des familles des victimes pour leur remettre au nom du chef de l'Etat, un million Fcfa tout en suppliant les bénéficiaires de garder cela comme un secret.



Par ailleurs, la ville de Mbour a reçu certaines dépouilles des jeunes qui ont perdu la vie samedi dernier au stade Demba Diop. Aucune cérémonie n'a été faite pour la levée des corps. L'Etat a donné les dépouilles dans la plus grande discrétion. C'est vers 19h que certains proches ont été informés que des corps pourraient être remis aux proches. Sans tambour ni trompette, l'Etat qui craint un débordement, n'a pas voulu communiquer sur l'affaire. Alors que tous les Mbourois attendaient les corps ce mardi, le corbillard est entré dans la ville à 21h 42, hier et les corps ont discrètement été remis aux proches des victimes. Un corbillard de la ville de Dakar a fait le tour de la ville.



L'As