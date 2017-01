Drame de l'hôtel Rigopiano : Le décès du sénégalais Dame Faye officiellement confirmé

Le corps de notre compatriote Dame Faye a été retrouvé et son décès officiellement confirmé à ses parents de Pescara par la Protection Civile Italienne à qui ils ont remis les effets personnels trouvés sur son corps et la photo de la dépouille.



Une semaine après l’avalanche qui a dévasté l'hôtel Rigopiano dans les Abruzzes, les secouristes continuent d’extraire des corps des décombres. Mercredi 25 janvier, les pompiers ont annoncé en avoir extrait sept autres, portant à 24 le nombre de morts confirmés et parmi eux notre compatriote Dame Faye.



Le Consul Honoraire du Sénégal à Ascoli Picenol a été contacté par la Protection Civile et les carabiniers. La direction générale des Sénégalais de l'Extérieur du MAF a été aussi informée.



Par le biais du Casto, coordination des associations sénégalaises en Toscane dirigée par Mbaye Diop, un studio légal s'est manifesté pour suivre juridiquement et aussi sur le plan psychologique.

Prières pour Dame Faye et toutes les autres victimes.



Khary DIENE, Leral.net