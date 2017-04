Drame du Daaka de Médina Gounass: Le bilan s'alourdit à 25 morts, 80 blessés et 16 véhicules calcinés

Samedi 15 Avril 2017

Le bilan de l'incendie qui a ravagé mercredi le "Daaka" de Médina Gounass s'est encore alourdi. Deux nouveaux cas de décès ont été enregistrés hier, selon le Commandant de la Brigade des Sapeurs-pompiers de la Zone Sud cité par le quotidien L'Observateur.



Ce qui porte à 25, le nombre de décès. Selon la source, 80 blessés et 16 véhicules brûlés ont été recensés. Le patron des Sapeurs-pompiers de la Zone Sud qui s'entretenait avec la presse, a souligné les difficultés rencontrés par ses éléments dans le cadre de cette intervention, difficultés tournant autour du manque d'eau, de la panique des talibés et les habitations en paille.

