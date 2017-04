Drame du "Daaka" de Médina Gounass: Une bonbonne de gaz à l'origine de l'incendie, 5 personnes arrêtées...

Le bilan des morts a augmenté au lendemain de l'incendie qui a ravagé mercredi le "Daaka" de Médina Gounass. Une vielle personne hospitalisée à Tambacounda, a finalement succombé à ses blessures. Ce qui a porté à 23, le nombre de décès. A Tambacounda, sont encore internés 28 blessés graves, toutes des vielles personnes. Au centre de santé de Médina Gounass, se trouvent 53 victime de brûlures. Ce qui fait un total de 81 blessés, dont 1 hospitalisé à l’hôpital de Tambacounda et qui serait dans un état critique et pourrait être évacué à Dakar.



Pour expliquer l'ampleur des dégâts, le commandant du groupement n°4 des sapeurs pompiers, Khalil Mbathie, déclare : " Nous n'avons pas été alertés. Nous avons nous-mêmes constaté le feu et avons commencé les opérations immédiatement. La violence du feu, la nature de l'habitat et la coupure du courant qui a entraîné l'arrêt du forage, nous a obligés à nous rendre à Médina Gounass pour nous approvisionner en eau. Alors que le feu n'attend pas. En outre, la promiscuité et le défaut d'aménagement du site ont rendu très difficile le mouvement des hommes".



Et le ministre de l'Intérieur d'ajouter : "la plupart des victimes sont des personnes âgées qui ne pouvaient pas fuir, les malades et des personnes à mobilité reduite. A côté des victimes, il y eut une dizaine de véhicules calcinés, une centaine de motos et vélos, bœufs, des ânes et des petits ruminants emmenés là pour les besoins de la boucherie".



Selon une source autorisée, le feu viendrait de l'explosion d'une bonbonne de gaz non surveillée, aux environs de 15 heures 40 minutes. Cinq personnes seraient mises aux arrêts et interrogées pour en savoir le cœur net. Il s'agirait de jeunes qui étaient en train de faire du thé en même temps qu'ils préparaient des omelettes



Avec Le Quotidien